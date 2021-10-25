اجتماع يناقش ترتيبات دراسة لخطوط النقل الكهربائي بالغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد بمدينة الغيضة محافظة المهرة، اليوم، برئاسة مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة محمد كلشات، الترتيبات الخاصة بعمل دراسة استراتيجية لخطوط النقل 33 كيلو فولت ومحطات التحويل من محطة كهرباء الغيضة الجديدة بقوة 40 ميقا واط.



وناقش الفريق الفني، الملاحظات والمقترحات مع مدراء عموم الكهرباء والأشغال العامة والأراضي ونواب مدراء مؤسستي الإتصالات والمياه وعدد من المهندسين المختصين من أجل تجهيز الدراسات اللازمة على وجه السرعة.

وتم تشكيل لجنة من مختصين من مختلف المكاتب المعنية للمشاركة في إعداد الدراسة وتزويد الفريق الفني بالمعلومات.