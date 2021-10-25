وكيل شبوة يدشن برنامج التعليم المستمر للكوادر الصحية بمستشفى عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبد القوي لمروق، اليوم، برنامج التعليم المستمر للكوادر الصحية العاملة بمستشفى عتق العام، والذي يستمر 60 يوما، ويهدف الى بناء قدرات 120 كادراً من مقدمي الخدمات التمريضية بمستشفى عتق.



و اكد الوكيل لمروق، على اهمية البرنامج للكوادر الصحية بالمستشفى..منوهاً بدوره في تعزيز قدراتهم المعرفية والمهنية وتزويدهم بالجديد في عالم الخدمات الطبية..موجهاً بضرورة تعميم تجربة البرنامج في كافة المستشفيات العامة والريفية بالمحافظة.

بدوره اكد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور سعيد بافاضل، حرص المكتب الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الصحية بالمحافظة .