شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تكريم منتخب أبين بعد حصوله على وصافة بطولة الفقيد خالد صالح حسين للشطرنج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أقيم بمحافظة أبين، اليوم، حفل تكريمي لمنتخب أبين، الحاصل على مركز الوصيف في بطولة الشطرنج للفقيد خالد صالح سعيد، وكيل وزارة الشباب والرياضة.



وأشاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مهدي الحامد، بإنجازات منتخب المحافظة..مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم القطاع الرياضي وتطوير بنيته التحتية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم اللاعب الدولي علي سنان الحاصل على الميدالية الذهبية لفئة 12 سنة واللاعب حيدره محمد بقبق، الحاصل على الفضية.