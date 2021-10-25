محافظ المهرة يوجه بإعداد مصفوفة المشاريع المنجزة خلال العام الجاري 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه محافظ المهرة محمد علي ياسر، مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، بإعداد مصفوفة المشاريع المنجزة خلال العام الجاري 2021م، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير عمل المكتب.



واشاد محافظ المهرة خلال لقائه، اليوم، مدير مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة علي بن محيسن، بجهود المكتب المبذولة في العملية التنموية وأهمية دوره كونه يعد محوراً أساسياً في عملية التنمية..مشدداً على ضرورة تلمس احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات والعمل على تحسينها وتطويرها وتنميتها.

واطلع محافظ المهرة، على تقرير عن مستوى الإنجاز المادي للمشاريع الممولة من السلطة المحلية، ومجمل المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بتمويل من السلطة في مختلف المجالات في إطار خطة تطوير البنية التحتية.