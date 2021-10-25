شكرا لبحثكم عن خبر محافظ العاصمة عدن يطالب نيابة الأموال العامة بإغلاق المنشآت التجارية المستعصية عن سداد فواتير الكهرباء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - طالب محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس القائم بأعمال رئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة فضيلة القاضي ناصر باعامر بتوجيه الجهات المعنية بإغلاق كافة المنشآت التجارية والفنادق السياحية المستعصية عن سداد فواتير الكهرباء.
جاء ذلك بعد أن رفعت المؤسسة العامة لكهرباء عدن قائمة أولى بكبار المشتركين المستعصين والمتخلفين عن سداد فواتير الاستهلاك الشهري والذين قد تم فصل التيار للكهربائي عنهم الا أنهم قاموا بإعادة التيار بطريقة غير رسمية.
وكانت المؤسسة العامة لكهرباء عدن قد أطلقت منذ شهر اعلان تحذيري لكبار المشتركين المستعصين عن سداد فواتير الاستهلاك بضرورة الاسراع وتسديد ما عليهم من مديونية للمؤسسة قبل أن يتم فصل التيار الكهربائي عن منشآتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ العاصمة عدن يطالب نيابة الأموال العامة بإغلاق المنشآت التجارية المستعصية عن سداد فواتير الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.