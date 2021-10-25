محافظ العاصمة عدن يطالب نيابة الأموال العامة بإغلاق المنشآت التجارية المستعصية عن سداد فواتير الكهرباء

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس القائم بأعمال رئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة فضيلة القاضي ناصر باعامر بتوجيه الجهات المعنية بإغلاق كافة المنشآت التجارية والفنادق السياحية المستعصية عن سداد فواتير الكهرباء.

جاء ذلك بعد أن رفعت المؤسسة العامة لكهرباء عدن قائمة أولى بكبار المشتركين المستعصين والمتخلفين عن سداد فواتير الاستهلاك الشهري والذين قد تم فصل التيار للكهربائي عنهم الا أنهم قاموا بإعادة التيار بطريقة غير رسمية.

وكانت المؤسسة العامة لكهرباء عدن قد أطلقت منذ شهر اعلان تحذيري لكبار المشتركين المستعصين عن سداد فواتير الاستهلاك بضرورة الاسراع وتسديد ما عليهم من مديونية للمؤسسة قبل أن يتم فصل التيار الكهربائي عن منشآتهم.