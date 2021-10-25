شكرا لبحثكم عن خبر وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل مختار اليماني بتحقيقه ذهبية السباحة العربية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

إعلام الوزارة

هنأ معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري، اليوم الاثنين، لاعب السباحة اليمنية البطل مختار اليماني، للإنجاز الذي حققه بفوزه بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة حرة في البطولة العربية للسباحة المقامة في أبوظبي، خلال الفترة من 24 _ 27 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك خلال اتصالا هاتفيا اجراه معالي الوزير نايف البكري برئيس الاتحاد العام للسباحة خالد الخليفي واللاعب مختار اليماني، لتهنئته بالإنجاز الجديد الذي تحقق للرياضة اليمنية بحصول البطل مختار اليماني على ذهبية 200 متر سباحة حرة وتحقيقه المركز الأول.

وخلال الاتصال، أكد الوزير البكري حرص وزارته على دعم ورعاية المواهب والأبطال الذين ترتفع بإنجازاتهم راية الوطن في كل المحافل الرياضية والشبابية، مشيدًا بذات الوقت بجهود اتحاد السباحة واللاعب مختار الذي يؤكد يومًا بعد أخر، إن مخزون الرياضة اليمنية لا ينضب، وإنه بالإرادة والتصميم يتم التغلب على كافة الصعاب.

وأشاد، بالمستويات اللافتة التي يقدمها البطل مختار اليماني في مختلف المسابقات وأخرها تحقيقه اليوم المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 200 متر حرة، متقدمًا على الكثير من ابطال أحواض السباحة العربية.

وتمنى الوزير البكري، للبطل مختار اليماني تحقيق نتائج إيجابية فيما بقى من منافسات البطولة، ليجمع المجد من طرفيه كأول لاعب يمني يحقق مثل هذه الإنجازات على المستوى العربي والقاري.

من جانبه، عبر رئيس الاتحاد العام للسباحة خالد محسن الخليفي، عن جزيل شكره وتقديره للوزير نايف البكري، لاهتمامه الدائم وحرصه على دعم الرياضيين والتواصل معهم ومباركته انجازاتهم أول بأول.

وأكد، بأن اتحاد السباحة سيواصل الاهتمام بالمواهب الناشئة بالشكل الذي يساهم في تطوير الرياضة وتمثيل اليمن بالشكل اللائق والمشرف في مختلف المحافل العربية والدولية.

وسبق للسباح مختار اليماني تحقيق نتائج تاريخية للسباحة اليمنية خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.