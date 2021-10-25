هيئة المواصفات والمقاييس تشارك في ورشة عمل عربية حول اللوائح الفنية الإلزامية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

شاركت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، في ورشة العمل المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي، حول اللوائح الفنية الالزامية، التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.



وهدفت الورشة إلى التعريف باللوائح الفنية الالزامية بالمواصفات والمقاييس وإعدادها، ومعرفة خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها والأحكام الإدارية التي يجب الالتزام بها.

شارك في الورشة مجموعة من الدول الأعضاء، وقدمها مدير إدارة اللوائح بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO) المهندس فيصل بن عبدالحفيظ النبهاني، وسيرها المشرف على مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين AIDSMO الدكتور عماد الحلي.