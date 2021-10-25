السفير مارم يشارك في حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية المصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شارك سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، اليوم، في حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية المصرية، الذي اقيم في مقر الكلية الحربية بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع الفريق اول محمد زكي وقادة المناطق والوحدات العسكرية.



وفي حقل تخرج الدفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوي، والدفعة 3 من الطب العسكري والدفعة 50 من المعهد الفني للقوات المسلحة، أشاد السفير مارم بالطلاب اليمنين الخريجين من الكليات العسكرية وعددهم ١٣ طالباً والذين كانوا مثالاً للانضباط والالتزام..متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العسكرية المستقبلية وعكس المهارات التي تلقوها في كلياتهم لخدمة الوطن في ظل الظروف التي يعيشها نتيجة الانقلاب الحوثي على الدولة ومؤسساتها وحاجة البلد لكافة الخبرات والطاقات العسكرية والمدنية في مواجهته .

تم خلال الحفل تكريم اوائل الدفعات وكان الخريج اليمني الملازم اول بحري ايمن بايعشوت قد حصل على المركز الأول على الطلبة الوافدين ضمن دفعته في الكلية البحرية .

حضر حفل التخرج الملحق العسكري بسفارة بلادنا في القاهرة العميد بحري ثابت عبده.