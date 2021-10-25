محافظ المهرة يطلع على نشاط إدارة تنمية المرأة وسير العمل في المشاريع التنموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، على نشاط الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة.



وأكد المحافظ خلال لقاءه ، مديرة تنمية المرأة بالمحافظة لبنى كلشات، على دعم السلطة المحلية لقطاع المرأة في كافة المجالات..مشيداً بكافة الجهود التي تبذلها المرأة في المحافظة ومساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة .

كما اطلع المحافظ، خلال لقائه، بمدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي علي بن محيسن، على تقرير عن مستوى الإنجاز للمشاريع الممولة من السلطة المحلية.

ووجه المحافظ بن ياسر، بإعداد مصفوفة المشاريع المنجزة خلال العام الجاري، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مكتب التخطيط والتعاون الدولي.