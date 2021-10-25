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الأمم المتحدة تطالب بضخ أموال جديدة لليمن المهدد بمجاعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

حذر مسؤول بارز بالأمم المتحدة، من أن الأموال المطلوبة لإطعام الملايين في اليمن الذي تمزقه الحرب قد تنفد خلال أسابيع.

 

ودعا ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، المانحين لضخ المزيد من الأموال؛ لتجنب مجاعة واسعة النطاق في اليمن.

 

وقال لوكالة ”رويترز“، إن النصف الأول من عام 2022 سيكون ”قاسيا“ على اليمن الذي يقف على شفا مجاعة بسبب الحرب المستمرة منذ 7 سنوات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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