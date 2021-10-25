توقعات بسقوط أمطار على أرخبيل سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سقطرى

رجح مركز الأرصاد الجوية سيطرة أجواء صحوة على المناطق الساحلية، غدًا الاثنين، مع تشكل شبوة مائية، مصحوبة برياح معتدلة السرعة.



وأشار إلى أن أرخبيل سقطرى يشهد طقسًا غائمًا جزئيًا، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة متفرقة، خلال الساعات المقبلة.

ونبه المواطنين إلى انخفاض درجات الحرارة في مناطق انتشار الهضاب الداخلية، أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.