مدير عام غيل باوزير يبحث مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة سبل عملهم في المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365 - غبل باوزير

بحث الأستاذ سالم عبدالله العطيشي باوزير، المدير العام لمديرية غيل باوزير، اليوم، مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة سبل العمل في المشاريع التي تتطلبها المديرية وكذا رفع قدرات الكادر النسوي من خلال العمل المشترك مع المؤسسات النسوية بالمديرية.



وأعطى منسق المنظمة شرحاً وافياً خلال عملهم في المديرية والذي يهدف الى رفع قدرات الكادر النسوي في الحصول على حقوقهن العملية من خلال حصولهن على الوظائف وترقيتهن عملياً والرفع من مستوياتهن للعمل في شتى المجالات بالاضافة الى تقديم الخدمات الخاصة بالنساء وتعزيز حقوقهن.

من ناحيته عبر المدير العام عن سعادته بهذا اللقاء الذي جاء للرفع بقطاع المرأة ودعا إلى المساهمة في مشاريع اخرى مستقبلاً بادياً استعداده لتسهيل وتذليل الصعوبات.