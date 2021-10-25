‏الإرياني: التصريحات الايرانية تؤكد أن معركة مأرب مصيرية ضمن مخططها التوسعي في بلادنا والمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة "ان تصريحات المسئولين الإيرانيين تكشف حقيقة ما يحدث في محافظة مأرب، باعتباره معركة مصيرية ضمن المخطط التوسعي الايراني في اليمن والمنطقة، وتؤكد أن مليشيا الحوثي مجرد أداة تدار من طهران لتنفيذ المخطط".



‏واضاف معمر الارياني في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان تصريحات القيادات السياسية والعسكرية والحرس الثوري وملالي النظام ومليشياته الطائفية في المنطقة، تؤكد ان نظام طهران يدير معركة مارب ويراها جزء من صراع عقائدي وتاريخي ومناطق نفوذ إقليمي".

واشار الارياني، الى ان هذه المواقف تفسر استماتة مليشيا الحوثي في محاولة النيل من صمود المحافظة، رغم فاتورة خسائرها البشرية الباهضة التي تتكبدها بشكل يومي، واستمرارها في تجاهل الدعوات الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار.

‏ولفت الارياني، الى ان اليمنيين بمختلف مكوناتهم مطالبين بادراك حقيقة المعركة التي يتحدث عنها العدو بكل وضوح ودون مواربة، وتوحيد الصفوف والإمكانات لدعم صمود الابطال المرابطين في مختلف جبهات مأرب من الجيش والمقاومة، لدحر المشروع التوسعي الايراني واداته من مليشيا الحوثي الارهابية.

ودعا الارياني جامعة الدول العربية والدول الأعضاء بادراك خطورة المعركة والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي المشترك، والتحرك الجماعي لدعم صمود الشعب اليمني في هذه المعركة المصيرية، التي هي معركة كل العرب، واصفاً إياها بـ "قادسية القرن الحادي والعشرين".

وطالب الارياني المجتمع الدولي بمواقف حازمة إزاء السياسات التدميرية التي ينتهجها النظام الايراني لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، والتى خلفت أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية، وباتت تشكل تهديدا جديا للامن والسلم الإقليمي والدولي، وتمثل انتهاك صارخ لمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة.