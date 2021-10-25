تخرج 15 طالبة من برنامج الدبلوم العالي في الإرشاد الأسري بجامعة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

احتفلت كلية البنات بجامعة سيئون، اليوم، بتخرّج 15 طالبة من برنامج الدبلوم العالي في الإرشاد الأسري الذي نفذته جامعة سيئون بإشراف جمعية المستقبل لتنمية المرأة، وتمويل مؤسسة صلة للتنمية.



وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، على أهمية مثل هذه البرامج العلمية التي تلامس حاجة المجتمع..مشيداً بدور جامعة سيئون التي أصبحت عاملاً مساعداً للاستشارات والتأهيل العلمي الذي يخدم المجتمع.

بدوره أشار رئيس جامعة سيئون الاستاذ الدكتور محمد الكثيري، إلى أنّ هذه الدبلومات تسعى الجامعة لتنفيذها وتنتهج نهجاً حديثاً وحثيثاً للشراكة مع منظمات المجتمع المدني للإسهام بفاعلية للعمل والتنسيق المشترك في إقامة مثل هذه البرامج المهمّة في خدمة المجتمع.

وألقت في الحفل كلمة لرئيسة جمعية المستقبل ابتسام مبارك، أشارت إلى انّ فكرة هذا البرنامج العلمي جاءت للمساهمة في حل مشكلة نُـدرة الكوادر المؤهلة في الإرشاد الأسري الذي يعالج مشكلات الأسرة بواسطة كوادر مؤهلة معرفياً ومهاريا.

كما ألقت الطالبة زهراء باشحوان كلمة الخريجات والتي عبرت فيها عن فخر الخريجات واعتزازهن بإكمال هذا البرنامج واستفادتهن منه.

وتم في نهاية الحفل تكريم الخرّيجات وأساتذة البرنامج وعميدة كلية البنات ونائبتها، والمؤسسات المشاركة والداعمة بشهادات شكر وتقدير ودروع تذكارية.