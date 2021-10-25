مأرب.. انقطاع الانترنت وشبكات الهاتف المحمول بشكل كلي

المنامة - ياسر ابراهيم - انقطعت خدمة الانترنت الأرضي وشبكات الهاتف المحمول بشكل كلي، اليوم الإثنين، عن محافظة مأرب، شمال شرق اليمن.



وقال سكان محليون، إن خدمة الانترنت وشبكات الهاتف المحمول انقطعت عن مدينة مأرب بشكل مفاجئ، ماتسبب بعزل المحافظة عن محيطها الخارجي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في اتصالات حضرموت، القول أن انقطاع في كابل الألياف الضوئية بمنطقة "العليب" بين المكلا وسيئون، أدى إلى خروج سيئون ومأرب والجوف عن الخدمة.



وتعاني المحافظة من انقطاع متكرر للخدمة وضعفها في غالبية الأوقات دون وضع حلول للمشكلة المستمرة منذ سنوات جراء تحكم المليشيا الانقلابية بالاتصالات والانترنت.

