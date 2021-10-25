المجلس الطلابي بمدرسة المدينة المنورة يزور القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

زار المجلس الطلابي بمدرسة المدينة المنورة بمديرية سيحوت، يوم أمس، الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت، بمنزله، لمناقشة عدداً من المتطلبات المتعلقة بطلاب مدرسة المدينة المنورة.



ومن أهم ما تمّت مناقشته، توفير معلمين لبعض المواد الدراسية للصفوف " الثامن " و " التاسع " و " الأول الثانوي " و المطالبة بتشغيل قاعة الحاسوب، بالإضافة لإنشاء ظلة للمدرسة، كذلك تقديم الدعم للمجلس الطلابي بالمدرسة.

كما قدّم المجلس الطلابي مقترح بتنظيم دوري كرة قدم لمدارس مديريات " سيحوت _ المسيلة _ قشن _ حصوين " يحمل اسم الفقيدين " الشيخ محمد علي الزويدي مدير عام مديرية سيحوت السابق، و الأستاذ سالم عمر باسلم مدير مكتب التربية والتعليم السابق ، رحمهما الله، على أن يقام الدوري في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام.

و رحب الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت، بأبنائه في المجلس الطلابي بمدرسة المدينة المنورة، مثمناً حرصهم الشديد على استكمال المعلمين للصفوف التي تعاني من نقص معلمي بعض المواد الدراسية، بالإضافة إلى رغبتهم الكبيرة في تفعيل الأنشطة اللاصفية كالأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها، متمنياً لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في تحصيلهم العلمي.

و أكد الشيخ الزويدي بأن السلطة المحلية بمديرية سيحوت، تضع التعليم في قمة هرم أولوياتها، وستعمل جاهدة مع الجهات ذات الاختصاص على توفير كافة الاحتياجات لجميع مدارس المديرية وعلى رأسها توفير احتياجاتها من المعلمين.

وعلى صعيد متصل أشاد الشيخ الزويدي بالأدوار التي يلعبها المجلس الطلابي بمدرسة المدينة المنورة، مؤكداً بأنه سيعمل جاهداً على تلبية كافة المتطلبات التي تقدم بها المجلس الطلابي، ولن يذخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، وتهيئة المناخ المناسب بما يُعزز من قدرة الطلاب على الاستيعاب والتحصيل العلمي.