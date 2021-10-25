الدحيمي يلتقي ضابط تيسير صرف الحوالات النقدية غير المشروطة بالمسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، اليوم بمكتبه، ضابط تيسير صرف الحوالات النقدية غير المشروطة لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية بمديرية المسيلة الأستاذ عقيل أحمد المقدي.



ويهدف لقاء المقدي مع مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، لتنفيذ الجولة الحادية عشر للمستفيدين من مشروع صرف الحوالات النقدية غير المشروطة بالمديرية، والمسجلين في قاعدة بيانات الصندوق، والتي من المقرر تنفيذها في 31 من شهر أكتوبر الجاري.

و شكر مدير عام المسيلة الأستاذ فضل الدحيمي، ضابط تيسير صرف الحوالات النقدية لدى الصندوق الاجتماعي الأستاذ عقيل المقدي، للجهود التي يبذلها في سبيل إيصال الحوالات النقدية لمستفيديها في جميع مناطق وقرى المديرية، مؤكداً بأن السلطة المحلية بمديرية المسيلة ستعمل على تذليل كافة الصعاب التي من شأنها إعاقة عملية الصرف.

ومن جانبه قدّم ضابط تيسير صرف الحوالات النقدية لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية الأستاذ عقيل أحمد المقدي، جزيل شكره للسلطة المحلية بمديرية المسيلة ممثلة بالأستاذ فضل صلاح الدحيمي، لما قدمته من تسهيلات لتنفيذ المرحلة الحادية عشر من مشروع صرف الحوالات النقدية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عملية الصرف.