إقامة فعاليات التوعية من سرطان الثدي بمديرية سيحوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

أقامت إدارة تنمية المرأة بمديرية سيحوت، اليوم، فعاليات التوعية بسرطان الثدي، برعاية كريمة من الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، و إشراف الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة، وبالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية سيحوت، ومكتب التربية والتعليم بالمديرية.



واستهدفت التوعية ثانوية أروى للبنات بسيحوت، من خلال المحاضرة التوعوية التي ألقتها الدكتورة مروى عمر سالم الكلالي عن سرطان الثدي وأعراضه ومسبباته وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى كيفية الفحص الذاتي وخطواته.

ومن جانبها وجهت مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية سيحوت الأستاذة أوسان عقيل باعباد، رسالة شكر لمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، لرعايته الكريمة للفعاليات التوعوية من مرض سرطان الثدي، كما شكرت باعباد مديرة إدارة تنمية المرأة بالمحافظة الأستاذة لبنى كلشات، لما قدمته من دعم وتوجيه لتنفيذ فعاليات التوعية على الوجه الأمثل.

كما قدمت باعباد جزيل شكرها للسلطة المحلية بمديرية سيحوت ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت، لدعمها السخي، وتذليل كافة الصعاب التي من شأنها إعاقة تنفيد فعاليات التوعية، والعمل على إنجاحها.

وشكرت مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية سيحوت الأستاذة أوسان باعباد، مكتب التربية والتعليم بالمديرية ممثلاً بالأستاذ عمرين بن حيمد، وكذلك إدارة ثانوية أروى للبنات، وجميع طالبات الثانوية، لمشاركتهم الفعّالة في التوعية والإسهام في نجاحها، كما شكرت باعباد مؤسسة أمل للسرطان لتعاونها ودعمها ببعض البروشورات الخاصة بفعاليات التوعية.

وفي نهاية فعاليات التوعية تم فتح باب المناقشة للطالبات، والإجابة على استفساراتهم من قبل الدكتورة مروى الكلالي، وكذلك توزيع بروشورات توعوية عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى قلفزات للحماية من انتشار الحميّات الفيروسية بما فيها فيروس كورونا.