شكرا لبحثكم عن خبر لمحافظ العاصمة عدن..دعوات بتشغيل باصات النقل قدمتها الامارات لرفع معاناة طلاب الجامعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق نشطاء محليين وصحفيين من العاصمة عدن دعوات لمحافظ العاصمة الاستاذ أحمد حامد لملس بتشغيل باصات النقل البري.

وذالك التي أستوردتها دولة الامارات العربية المتحدة قبل بضعة أعوام لتحفيف معاناة طلاب جامعة عدن. وقال النشطاء نناشد محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس بإعادة تشغيل الباصات التي رفدت بها الامارات وتخصيصهم للطلاب بمبالغ زهيدة. ويقول النشطاء ان هذه الدعوات جاءت بسبب شكاوي من الطلاب على خلفية ارتفاع اسعار الموصلات. وأصبح طلاب المدارس والكليات عاجزين على مواصلة الدراسة بسبب ارتفاع اجرة المواصلات فمتوسط صرف طالب الكلية يوميا 2000 ريال على المواصلات.

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