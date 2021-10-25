تنمية المرأة بمديرية حات تقيم محاضرة صحية للتوعية بسرطان الثدي

وتناولت المحاضرة، التي ألقاها الدكتور الحامد باجمال، التعريف بمرض سرطان الثدي وأعراضه وطرق الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر باعتباره أفضل طرق الحماية من المرض.

أقامت إدارة تنمية المرأة بمديرية حات اليوم، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة، محاضرة صحية للتوعية بمرض سرطان الثدي بمدرسة الصمود بمركز المديرية.

محمد يوسف

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