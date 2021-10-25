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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنمية المرأة بمديرية حات تقيم محاضرة صحية للتوعية بسرطان الثدي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021
الخليج 365 - المهرة
أقامت إدارة تنمية المرأة بمديرية حات اليوم، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة، محاضرة صحية للتوعية بمرض سرطان الثدي بمدرسة الصمود بمركز المديرية.
وتناولت المحاضرة، التي ألقاها الدكتور الحامد باجمال، التعريف بمرض سرطان الثدي وأعراضه وطرق الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر باعتباره أفضل طرق الحماية من المرض.
وأوضحت مدير تنمية المرأة بالمديرية الأستاذة مريم سعيد سالم بلحاف، بأن المحاضرة كانت قيمة ومفيدة ، وأشادت بدور المديرة العامة للإدارة الأستاذة لبنى صالح كلشات واهتمامها بجانب التوعية الصحية وتكثيف حملات نشر الوعي الصحي بخطورة المرض.