"مسام".. ينتزع أكثر من 1550 لغماً في الأسبوع الثالث من أكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365 - عدن

انتزع المشروع السعودي “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري قرابة 1557 لغماً.



وقال مشروع “مسام”، الأحد، في التقرير الأسبوعي له، إن “فرق المشروع انتزعت 1557 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الماضي”.

وأوضح، أنه انتزع، ستة ألغام مضادة للأفراد، و 1067 لغما مضادة للدبابات،. كما انتزع 483 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة فقط.

وذكر، أن فرق “مسام”، تمكنت الأسبوع الماضي من تطهير 139790 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.

كما أشار إلى أن الألغام المنتزعة من قبل المشروع منذ بداية أكتوبر وحتى 22 منه، بلغت 4277 لغما وذخيرة غير منفجرة.

وبذلك يكون المشروع قد انتزع منذ بداية عمله في اليمن، وحتى الآن 282.878 لغما وذخيرة غير منفجرة.