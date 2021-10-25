شكرا لبحثكم عن خبر في لقائه بموزعي الغاز المنزلي في المديرية..مدير عام حصوين لن نسمح بالتلاعب بحصة المواطنين من الغاز المنزلي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الأسد، أهمية التزام موزعي الغاز في المديرية بالتسعيرة المحددة رسمياً، والتوزيع العادل بين جميع المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً مع موزعي الغاز بالمديرية، وحضره أعضاء الهيئة الإدارية ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، الأستاذ محمد حمود سعدوت، وعدد من الشخصيات الاجتماعية. وفي الاجتماع استعرض الأسد الأسباب التي تقف وراء تفاقم أزمة الغاز، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية على وشك الانتهاء وفق ما نقله المعنيون في المحافظة، مضيفاً أن السلطة المحلية ستعمل على متابعة الجهات المختصة بالمحافظة لزيادة مخصص المديرية، والمطالبة بتموين محطة بن شملان بالغاز وتشغيلها، وبما من شأنه ان يسهم في حصول أبناء المديرية على الغاز المنزلي دون عناء ومشقة. ودعا المدير العام الجميع للتعاون على مافيه المصلحة العامة، موضحاً أن هناك إجراءات سوف تتخذ تجاه كل من يثبت مخالفته والتلاعب بحصة المواطنين في المديرية.

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