شكرا لبحثكم عن خبر مدير حصوين يترأس اجتماعاً للسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية لمناقشة أزمة الغاز المنزلي وآلية التوزيع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ترأس مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الأسد صباح اليوم إجتماعاً، ضم الهيئة الإدارية، ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية محمد حمود سعدوت، وعدد من الشخصيات الاجتماعية من مختلف مناطق المديرية.

وفي الاجتماع الذي حضره مستشار المحافظ للمديريات الجنوبية والغربية الشيخ عبدالله محمد عبدالمجيد الأسد، تم مناقشة أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها المديرية والمحافظة خلال هذه الفترة.

واستهل مدير عام المديرية الاجتماع مرحباً بالجميع، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية هي نتيجة لتأخر وصول شحنات الغاز المخصصة للمحافظة من محافظة مأرب منذ مايقارب شهر ونصف، وقال إن الجهات المعنية بالمحافظة أفادت بأن الأمور ستعود إلى وضعها الطبيعي، وسيتم تموين المحطات بالكمية الكافية لتغطية احتياجات المواطنين.

وأضاف الأسد أن ذلك لا يعني أن نتخلى عن واجباتنا في متابعة الجهات ذات العلاقة لتموين محطة بن شملان للغاز وتشغيلها، كونها استكملت كافة الشروط والمواصفات الفنية لمزاولة نشاطها، والمطالبة بمضاعفة حصة المديرية من الغاز وبمايلبي حاجة المواطنين، وكذا وضع آلية التوزيع، ومراقبة أسعار البيع والرفع بالمخالفات.

وأقر الاجتماع اعتماد توزيع مخصص المديرية بين المناطق وفقاً لنسبة الكثافة السكانية، وتشكيل لجان في كل مناطق المديرية تضم ممثلاً عن السلطة والشخصيات الاجتماعية والشباب، تتولى الرقابة على البيع والالتزام بالسعر المحدد، والإشراف على التوزيع، والرفع للسلطة بالمديرية عن أي مخالفات أو تجاوزات.