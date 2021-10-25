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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نزيف حوثي متواصل في أربع محافظات يمنية

الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365

كبدت قوات الجيش الوطني والمقاومة المشتركة، مليشيات الحوثي عشرات القتلى والجرحى في معارك طاحنة بمحافظات الحديدة ومأرب وتعز والجوف.



ففي الحديدة (غرب)، أفشلت قوات المقاومة المشتركة هجومين للمليشيات الحوثية في جبهتي "حيس" و"التحيتا" في الريف الجنوبي من المحافظة المطلة على البحر الأحمر.

وذكرت القوات المشتركة في بيان أن المليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا دفعت بعدد من عناصرها للتمركز واستحداث مواقع وثكنات وإعادة ترتيب دفاعاتها في الخطوط المتقدمة جنوب حيس.

وأكد البيان، إفشال تحركات المليشيات والتي كانت مرصودة عقب معارك شرسة تكبد خلالها الانقلابيون عشرات القتلى والجرحى وإجبار البقية على الفرار.

ووزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة مقطع مصور يوثق مصرع 3 عناصر من مقاتلي المليشيات الحوثية في أحدى المواقع التي حاولت استحداثها جنوب "حيس".

محاولة تسلل

في جبهة أخرى، تصدت القوات المشتركة لمحاولة تسلل للمليشيات الحوثية صوب خطوط التماس في مديرية التحيتا، جنوبي الحديدة، غربي اليمن.

وأكد البيان تحقيق إصابات مباشرة في صفوف المليشيات الحوثية وإجبارها على الفرار بعيد تكبدها خسائر بشرية ومادية.

في مأرب (شرق) محور أعنف المعارك على الإطلاق، وجهت قوات الجيش اليمني ورجال القبائل بإسناد جوي من مروحيات التحالف ضربات جديدك للمليشيات الحوثية والتي تستميت لتحقيق تقدم ميداني جنوبي المحافظة النفطية.

وقال الجيش الوطني في بيان، إن عشرات من عناصر مليشيا الحوثي قتلوا وأصيب آخرين في ضربات للجيش ورجال القبائل وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وتتمحور أعنف الموجهات القتالية في مأرب في جبهات مديريتي "الجوبة" و"جبل مراد" جنوبا، فيما تشهد الجبهات الغربية في "الكسارة" و"المشجح" معارك مماثلة.

مقاتلات التحالف

في السياق، دمّرت مقاتلات التحالف 4 دوريات قتالية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى المليشيا الحوثية في جبهات جنوب مأرب ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها، وفقا للمصدر ذاته.

وامتدت ضربات التحالف، بحسب الجيش الوطني، إلى شرق مدينة الحزم، حاضرة محافظة الجوف، شرقي اليمن.

ووفقا للبيان، فإن مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية دكت تجمعات وآليات تابعة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في مواقع متفرقة شرق مدينة الحزم وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن في وقت سابق الأحد عن مصرع 264 عنصرا إرهابيا حوثيا وتدمير 36 آلية عسكرية في طلعات جوية واسعة استهدفت جبهتي "الجوبة" و"الكسارة"، ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، جنوبي وغربي مأرب.

في ذات السياق العسكري، أعلن الجيش عن شن هجوم مكثف على مواقع المتمردين الحوثيين غربي مدينة تعز (جنوب) وذلك عقب أكثر من عامين من جمود المواجهات هناك.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن "الهجوم استهدف مليشيات الحوثي في وادي حذران والصياحي والتبة السواد غرب تعز وألحقوا بالمليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".