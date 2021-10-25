وزارة الصحة: 282 حالة تسمم غذائي بسبب منتج الزبادي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، الأحد، عن تسجيل 282 حالة تسمم غذائي في عدة محافظات يمنية.



وقال قطاع الرعاية الصحية الأولية بالوزارة في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إن "الوزارة تلقت بلاغات تفيد بحدوث حالات اسهال ناتجة عن تسمم غذائي من منتج الزبادي".



وأوضح أنه "بعد تلقي البلاغات تم التواصل مع منسقي الاستجابة في المحافظات للتحقق من صحة البلاغات التي اتضح بالفعل أنها كانت صحيحة" حسب التقرير.



وأضاف: " تم توسيع نطاق التحقق والتحري حيث تم التواصل مع منسقي المحافظات لإنزال فرق الاستجابة نظرا لورود بلاغ آخر يفيد بدخول كميات من الزبادي منتهية الصلاحية لمحافظات عدن، وأبين، وشبوة، وحضرموت(الساحل) وتعز".



وأشار التقرير إلى أن الحالات بلغت 282 توزعت على محافظة عدن 49 حالة وفي محافظة أبين 134 حالة وفي شبوة 29 حالة وفي حضرموت 70 حالة، وكلها أفادت بتناولها الزبادي قبل ظهور الأعراض.

