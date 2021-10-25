الحوثيون يقتحمون سكن جامعة صنعاء ويطردون عوائل عدد من الأكاديميين

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء أمس السبت، سكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، وقاموا بطرد أسر عدد من الأكاديميين ومصادرة أملاكهم.



وقالت مصادر أكاديمية إن مليشيا الحوثي قامت باقتحام السكن الجامعي وطردت عوائل أكاديميين متوفين ومتقاعدين بالقوة، رغم صدور أحكام قضائية تؤيد حقهم في البقاء في تلك المساكن.



وأضافت أن المليشيا قامت بمصادرة أثاث وممتلكات عدد من الشقق التي تم اقتحامها.



يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه قيادة الجامعة الخاضعة للحوثيين بالتواطؤ مع أعضاء من هيئة التدريس الموالين للمليشيا والذين لم تعد تنطبق عليهم شروط الإسكان الجامعي.



ووفقاً لأكاديميين في الجامعة، فإن بعض الموالين للحوثيين سعوا للحصول على توصيات وأوامر من بعض النافذين ومسؤولين في الجماعة، لإيقاف تنفيذ الإخلاء وإبقاء أقاربهم في شقق الجامعة، مشيرين إلى وجود متنفذين ومسؤولين في مليشيا الحوثي يتدخلون في شؤون جامعة صنعاء المتعلقة بالإسكان.



وفي مطلع أغسطس الماضي ضغطت مليشيا الحوثي الانقلابية عبر القيادي الحوثي "إبراهيم المطاع" المُعين نائباً لرئيس جامعة صنعاء للشؤون الأكاديمية ورئيس لجنة الإسكان بالجامعة، على عائلة عالم الآثار اليمني الراحل البروفيسور يوسف محمد عبدالله الشيباني لإخلاء الشقة التي يسكنونها بالقوة، في حوادث مكررة طالت عدد من الأكاديميين في الجامعة خلال الأشهر الماضية.



ومنذ سنوات يعاني أكاديميو جامعة صنعاء وأسرهم من أوضاع معيشية صعبة بعد وقف مليشيا الحوثي صرف مرتباتهم، وعرقلة صرف المرتبات التي كانوا يتسلمونها من الحكومة الشرعية.

