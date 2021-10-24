نائب منسق الشئون الانسانية يطلع على الاحتياجات الانسانية في مديرية الجوبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع نائب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، ديجو زوريلا والفريق المرافق له، خلال زيارته اليوم لمديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، على الاوضاع الانسانية في المديرية التي تشن مليشيا الحوثي التابعة لايران حربا واسعة على اطرافها الجنوبية والانتهاكات الانسانية التي ترتبكها المليشيا تجاه المدنيين الامنين ومخيمات المهجرين قسرا من قبلها من المديريات الاخرى جنوب المحافظة.



وخلال الزيارة التقى نائب منسق الشئون الانسانية رئيس مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي محمد نمران، والذي قدم له شرحا عن مجمل الاوضاع الانسانية في المحافظة للسكان الاصليين والمهجرين الى المديرية من قبل مليشيا الحوثي لتزيد من الوضع الانساني الكارثي سوءا في ظل غياب الدور الحقيقي والفاعل للامم المتحدة ومنظماتها.

وأشار الى ان ما تقوم به مليشيا الحوثي من استهداف ممنهج للمساكن المدنيين في القرى والمخيمات البعيدة والامنة ومنشآت الخدمات العامة بالصواريخ البالستية والمسيرات والاسلحة الثقيلة بعيدة المدى بهدف تحويلها الى ساحة للصراع وتعميق قتامة الوضع الانساني للمدنيين واجبارهم على الهجرة القسرية من مساكنهم الامنة او الموت بقصفها المتواصل والممنهج.

دعا نمران الامم المتحدة للاضطلاع بدورها الانساني والقانوني والاخلاقي وعدم الكيل بمكيالين ازاء الانتهاكات والجرائم الانسانية التي يندى لها جبين الانسانية والتي ترتكبها بشكل متواصل وممنهج مليشيا الحوثي التابعة لايران تجاه المدنيين في مديرية الجوبة ومختلف مديريات محافظة مأرب امام مرآى ومستمع العالم كله وصمت دولي واممي مثير للريبة.

وكان نائب منسق الشئون الانسانية قام بجولة ميدانية في عدد من القرى والعزل في المديرية واطلع على اضرار الاستهداف المباشر للقرى والمساكن ومنشآت الخدمات العامة بالصواريخ البالستية والمستيرات المتفجرة ونيران الاسلحة الثقيلة.

كما التقى عددا من المهجرين والنازحين من المديريات الجنوبية والمحافظات الاخرى الى المديرية واستمع منهم الى الاحتياجات الاساسية لهم وتجاهل المنظمات الاممية لهم ولاحتياجاتهم بينما المساعدات التي كانوا يستلمونها في مناطقهم الواقعة تحت سيطرة الحوثي ظل تسلمها المنظمات للمليشيا وحرمت منها الاسر المستفيدة بعد تهجيرها رغم زيادة الحاجة اليها في مناطق التهجير الجديدة للتخفيف عليها من معناناتها.

كما التقى بعدد من الاسر المهجرة من المديريات الجنوبية واستمع منهم الى حجم الانتهاكات الانسانية التي تعرضوا لها من قبل مليشيا الحوثي حتى اجبرتهم على التهجير من استهداف منازلهم المباشر والمتعمد بالصورايخ البالستية والاسلحة الثقيلة الى جانب الحصار المطبق وتفجير واقتحام المنازل واختطاف الاطفال والشيوخ والاعدامات الميدانية لاقرابهم من الجرحى، وزرع الالغام في منازلهم ومزارعهم وقراهم وابار المياه، ومنع عنهم الغذاء والدواء وغيرها من الانتهاكات، الى جانب استمرار مليشيا الحوثي استهدافهم في مخيمات النزوح الجديد في مديرية الجوبة بمختلف انواع الاسلحة رغم انهم بعيدين عن مناطق المواجهات بهدف القتل والتشريد من جديد.