بلادنا تشارك باجتماعات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في جنيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تشارك اليمن في اجتماعات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، المقرر انطلاقها يوم غد بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، وتستمر خلال الفترة من 25 إلى الـ 29 من شهر أكتوبر الحالي.



وترأس وفد اليمن وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، وعضوية رئيس اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد، ونائب مندوبية اليمن في جنيف السفير محمد الفقمي، ومدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عصام الشاعري، ومدير عام التخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة رضية باصمد.

يشار إلى أن اليمن انضمت للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 18 فبراير 1979م، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 3 سبتمبر1981م، وصادقت عليها بتاريخ 30 مايو 1984م، وعملت على الالتزام بأحكامها وقدمت التقارير الدورية المستحقة في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية على مجموعة شاملة من حقوق المرأة في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحتوي هذه الاتفاقية على تمهيد (مقدمة) و ٣٠ مادة (بندا).