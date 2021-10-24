عاجل.. التحالف يعلن تدمير زورقا مفخخا بجزيرة كمران قبل تنفيذ مليشيا الحوثي عملية إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، تدمير زورقا مفخخا بجزيرة كمران قبل تنفيذ مليشيا الحوثي عملية إرهابية.



وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، نشرت صوراً استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي تم تدميرها، أمس السبت، بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانة شمال مدينة الحديدة.

وأوضح التحالف أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأمس السبت، دمر التحالف العربي، السبت، 4 زوارق مفخخة بـ"الحديدة" اليمنية، كانت مجهزة لتنفيذ عمليات وشيكة.

وجاء ذلك بعد أسبوعين من اتهام الحكومة اليمنية، مليشيات الحوثي الانقلابية، بالاستمرار في تهديد خطوط الملاحة الدولية عبر مواصلة تفخيخ الزوارق المسيرة عن بُعد.

وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.