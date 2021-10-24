مناقشة المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المتعثرة بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

رأس الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المهرة، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة سير العمل في عدد من المشاريع والوقوف على أسباب المشاريع المتعثرة ومعالجتها.



واطلع المحافظ بن ياسر خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي ورئيس اللجنة الفنية لتقييم ومتابعة سير المشاريع المهندس صالح محفوظ بارزيق، ومدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عوض قويزان، ومدير عام الأشغال العامة والطرق المهندس خالد العماد، على سير العمل في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في مجال الطرقات والمشاريع الأخرى.

وأكد المحافظ بن ياسر على ضرورة الاهتمام بتنفيذ المشاريع ذات الجدوى والتي تمس حياة المواطنين بدرجة أولى وإنجازها على وجه السرعة حسب المواصفات والمعايير الفنية والقانونية، والنظر في المشاريع المتعثرة والرفع بالمعالجات والمقترحات المناسبة.

كما وجه المحافظ بن ياسر باعتماد تمويل 4 آبار ارتوازية في وادي مديرية قشن، لتسهيل عملية الحصول على مياه الشرب للمواطنين وثروتهم الحيوانية بسهولة ويسر