الوزير كلشات والمحافظ بن ياسر يتفقدان تجهيزات مبنى محطة الكهرباء الجديد بمدينة الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

تفقد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور محمد كلشات ومحافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر ، اليوم، سير العمل في تجهيزات مبنى محطة الكهرباء الجديد بمدينة الغيضة، بمساحة إجمالية تقدر ب 2400 مترا طولياً وتتسع لكثير من المحطات في المستقبل وخزانات وقود مع ورش صيانة ومخازن للقطع الغيار ، وجرى تسوير المساحة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



وخلال الزيارة التي رافقهم فيها الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر أوضح الوزير كلشات بأنه تم اصدار توجيهات عليا بإنشاء محطة جديدة لمحافظة المهرة بقدرة توليدية 40 ميقا قابلة للتوسع مستقبلاً ، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير ركن عبدربه منصور هادي ومساعي حثيثة من قبل الوزارة وبجهود مستمرة من المحافظ بن ياسر لتوفير هذه المحطة الاستراتيجية.

وأوضح الوزير كلشات أنه تم استدعاء مجموعة من المهندسين والخبراء لعمل دراسة لخطوط النقل 33 ومحطات التحويل بحيث تكون رؤية مستقبلية تواكب التوسع والتطور العمراني والسكاني ، مضيفا بالقول أننا نقف اليوم أمام مشروع مهم جداً وهو تسوير مبنى المحطة الجديدة للكهرباء الممول من قبل السلطة المحلية بالمحافظة ،مقدماً شكره لكافة الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية في توفير خدمة الكهرباء للمواطنين.

من جانبه أكد محافظ المهرة استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات الممكنة في إنجاز المشاريع المتعلقة بقطاع الكهرباء ، شاكرا القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على اهتمامها الدائم بمحافظة المهرة ، ومثمناً دور الوزير كلشات وتفاعله الدائم مع قضايا الكهرباء في المحافظة.