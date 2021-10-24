محافظ المهرة يلتقي وكيل مساعد تقنية المعلومات بوزارة الاتصالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى محمد علي ياسر، محافظ المهرة، اليوم، وكيل مساعد تقنية المعلومات بوزارة الاتصالات المهندس، رغيد ناصر الكثيري، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي ومدير عام مؤسسة الاتصالات بالمحافظة المهندس محمد مسلم باكريت، لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات وسبل تطويرها في عموم المحافظة.



وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بوكيل الوزارة ، مؤكدا استعداد السلطة المحلية تقديم أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الاتصالات لما من شأنه تطوير القطاع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مديريات المحافظة .. ووجه المحافظ الجهات المختصة بتسهيل مهمة الفريق الذي سيأتي للمحافظة لاحقاً بهدف تطوير القطاع وتحسين مستوى الخدمات باعتبار الاتصالات أصبحت من أساسيات الحياة.

من جانبه أوضح الوكيل المساعد الكثيري بأنه خلال الزيارة تم الاطلاع على أوضاع واحتياجات قطاع الاتصالات والصعوبات والمعوقات لوضعها كدرلسة في إطار التوسعة التي ستجرى خلال الفترة المقبلة لتطوير الخدمة سواء في جانب الاتصالات او الإنترنت ، لافتا إلى أنه سيتم تزويد المحافطة بمحطات تقوية لتوسعة التغطية و بما يتناسب مع الاحتياج للتوسع السكاني والعمراني.