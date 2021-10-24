‏الارياني يدين اقتحام مليشيا الحوثي لسكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اقتحام مليشيا الحوثي الانقلابية لسكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء بصورة همجية، والاعتداء على عائلاتهم ومصادرة منازلهم واثاثهم بالقوة، وتخصيصها لعناصرها الإجرامية، دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية‏.



وأوضح الارياني ان هذه الممارسات غير الاخلاقية تمثل امتداد لمسلسل التنكيل الذي مارسته مليشيا الحوثي منذ انقلابها بحق نخبة المجتمع من اكاديميين ومثقفين، والتضييق عليهم في مصادر رزقهم وسبل عيشهم لدفعهم للهجرة خارج البلد، وإخلاء الساحة لتنفيذ مخططاتها الخبيثة، وبث افكارها الهدامة المستوردة من إيران‏.

وأكد ان الاجراءات التي تتخذها مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها تحت غطاء الأجهزة الحكومية تفتقد للصفة القانونية، وان الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين، لن تسقط بالتقادم، وسيقدم المسئولين عنها والمنخرطين فيها للمحاسبة‏.

وطالب الارياني من المجتمع الدولي والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان وكل الشرفاء والأحرار في العالم لإدانة جريمة اقتحام منازل اكاديميي جامعة صنعاء وتهجير أسرهم قسرا، ونهب منازلهم و ممتلكاتهم، وكل الجرائم المروعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق مختلف فئات المجتمع.