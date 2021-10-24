تدشين توزيع منظومة الطاقة الشمسية للكادر الطبي والإداري بمستشفى الحياة بالقطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 - القطن

دشن مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، اليوم الأحد، توزيع منظومة الطاقة الشمسية للكادر الإداري والفني والعاملين بمستشفى الحياة العام ومركز العزل العلاجي لكوفيد 19 بمدينة القطن محافظة حضرموت .



حيث تم توزيع منظومة الطاقة الشمسية والتي تحتوي على لوح طاقة شمسية صغير وعدد 2 لمبات وجهاز خازن صغير لكل الكادر العامل بالمستشفى .

وقال مندوبUNOPS أن توزيع المنظومة يأتي كاستجابة من قبل المنظمة لدعم مشاريع الطاقة النظيفة والبديلة ودعم للكادر الطبي والإداري بمركز العزل بمستشفى الحياة العام الذي كان له دور كبير في مواجهة جائحة كوفيد 19.

بدوره اشاد مدير عام مستشفى الحياة العام ومركز العزل العلاجي الدكتور عادل بن سويد بمبادرة UNOPS .. شاكرا لهم ماقاموا به من توزيع المنظومة مؤكداً أن الإدارة تبذل الجهد الكبير للوقوف مع الطاقم الطبي والفني وكافة العاملين بالمستشفى .

ووعد الدكتور بن سويد الطاقم العامل بالمستشفى بمزيد من المفاجآت والمبادرات التي ترتقي بالعمل داخل المستشفى وبالافراد العاملين فيها .

بدورهم وجه الطاقم الفني والإداري بالمستشفى شكرهم لمنظمة UNOPS شاكرين لهم جهودهم في خدمة المجتمع اليمني وخدمة الجيش الأبيض الذي تحمل مواجهة جائحة كورونا في بلد تعاني مرارة الحرب وقلة الإمكانيات .

داعين منظمة UNOPS وغيرها من المنظمات للمزيد من المبادرات والمشاريع التنموية .

حضر تدشين توزيع منظومة الطاقة الشمسية سالمين بافرج مدير شؤون الموظفين بالمستشفى ونايف بن شمله المدير المالي وباسل البشيري المدير الفني وسالم النقيب مدير الخدمات