طلبة جامعة حضرموت يعلنون الإضراب ردا على تجاهل المطالب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أعلن الإتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت، بساحل المحافظة، تنفيذ اضراب عن الدراسة في جميع الكليات، احتجاجا على عدم تلبية مطالب الوقفة الاحتجاجية للاتحاد.



وقال مصدر في إتحاد طلبة الجامعة، إن الطلبة يتجهون نحو استثناف برنامج تصعيدي؛ للمطالبة والضغط على السلطة المحلية بالمحافظة لتنفيذ وتلبية المطالب الحقوقية المتعلقة بدعم مواصلات الطلبة، وتخفيف الأعباء الناجمة عن إرتفاع المشتقات النفطية.

واشار المصدر إلى أن الإضراب المزمع تنفيذه مطلع الأسبوع القادم، كخطوة تصعيدية أولى؛ يأتي بعد مماطلة اللجنة التي شكلها محافظ حضرموت فرج البحسني، وعدم تقديمها أيةّ حلول ومعالجات تذكر لمشكلة ارتفاع أسعار الموصلات.

وتسبب ارتفاع أسعار المحروقات في ساحل حضرموت، الذي تلاه ارتفاع أسعار المواصلات الداخلية، في عزوف كثير من الطلبة عن الدراسة؛ كون أسرهم لا تستطيع تحمل الفارق الجديد.