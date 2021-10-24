ورشة عمل بمأرب تناقش سبل تعزيز السلامة والأمن المجتمعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقشت ورشة عمل عقدت اليوم بمأرب، سبل تعزيز السلامة والأمن المجتمعي وتعزيز الثقة بين المجتمع ورجال الأمن نظمتها مؤسسة سد مأرب للتنمية بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن ضمن أنشطة مشروع السلامة المجتمعية وتعزيز الأمن في المجتمعات المحلية.



وفي إفتتاح الورشة أوضح مدير مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة عبدالحكيم القيسي أهمية الورشة لتعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة الشرطة والمجتمع المحلي كأداة أساسية تسهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة للمجتمع.

فيما أشارت مديرة المشروع شيماء عبدالحميد الى أن الورشة تهدف إلى تفعيل قنوات التواصل بين المجتمعات المحلية وصناع القرار من قيادات السلطات المحلية والأمنية في مديريات مدينة مأرب وحريب و الوادي لإشراك فئات المجتمع الفاعلة في تعزيز الأمن المجتمعي بما يحقق تنمية مستدامة وشاملة في مجتمعاتهم