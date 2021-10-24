لقاء برئاسة وزير الصناعة ومحافظ شبوة يؤكد أهمية التوجه لإنقاذ العملة وإنعاش الاقتصاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد لقاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول ومحافظ شبوة محمد بن عديو، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية ورجال المال والأعمال في شبوة، بهدف تنفيذ وإنجاح التوجهات والجهود المبذولة حاليا لوقف إنهيار العملة المحلية وإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد.



وجرى خلال اللقاء الذي عُقد بمدينة عتق في محافظة شبوة، اليوم، وضم قيادة الغرفة التجارية والصناعية وعدد من كبار رجال المال والأعمال في شبوة، جرى استعراض ومناقشة عدد من القضايا الخاصة بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد حاليا وسُبل مواجهته ومعالجته.

وأشار الوزير الأشول، إلى حساسية الوضع الإستثنائي الذي تعيشه البلاد حاليا بسبب الحرب الهمجية التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب والوطن، وما أسفرت عنه من أوضاع كارثية شملت كافة الجوانب وفي مقدمتها ما يتعلق بالوضع المعيشي للمواطنين.

وشدد على ضرورة اضطلاع الجميع من فعاليات رسمية وشعبية وتجارية بمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه هذا الوضع على أن تتكامل هذه الجهود بما يفضي إلى سرعة وضع وتنفيذ الحلول والمعالجات الناجعة واللازمة للوضع الاقتصادي الصعب .. منوها بالدور الحيوي الذي يجب ان يضطلع به رجال المال والأعمال في هذا الإتجاه وخاصة ما يتعلق بضبط سعر العملة الوطنية ومحاربة محاولات التلاعب بها باعتبار ذلك هو أساس إنعاش الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه أكد المحافظ بن عديو، أهمية مضاعفة الجميع من سلطة محلية ورجال المال الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تجاوز مشكلات الوضع الاقتصادي القائم حاليا، وكذا حرص السلطة المحلية في شبوة على تقديم التسهيلات اللازمة لشريحة التجار حتى يتمكنوا من القيام بدورهم المنشود في خدمة الوطن والمواطن.

من جهته أكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في شبوة حسين ثابت، الحرص على تنفيذ وأداء المهام والواجبات العملية المناطة بالغرفة التجارية في سبيل خدمة المواطن والوطن بالصورة المرجوة .. متطرقا إلى العديد من المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل ونشاط الغرفة في هذا الإتجاه.

شارك في اللقاء أمين عام المجلس المحلي في شبوة عبدربه هشلة، ووكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، ومدير عام شرطة شبوة العميد عوض الدحبول، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة في شبوة فهد الكويلي وعدد من القيادات الإدارية والمختصين.