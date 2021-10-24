بدء الدراسة بمركز كلية التربية بجامعة حضرموت بدوعن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

بدأت اليوم، بمركز كلية التربية المكلا بدوعن، الدراسة ببرنامج تعليم الفتاة مساق بكالوريوس، تنفذه جامعة حضرموت كلية التربية بتمويل مؤسسة صلة للتنمية ومؤسسة العون للتنمية.



ويستفيد من البرنامج 173 طالبة من مديريات دوعن وحريضة ووادي العين وعمد، في مجال رياضيات حاسوب ومجال اللغة العربية ومجال العلوم ومجال الاجتماعيات .

واكد مدير مديرية دوعن سالم بانخر، وعميد كلية التربية بالمكلا الدكتور سعيد بلعفير، أهمية البرنامج للطالبات لتطوير معارفهن وقدراتهم.

واشاد بدعم مؤسستي صلة والعون، وتمويل البرنامج الذي يعد دعما لتعليم الفتاة وتشجعيها على الالتحاق بالدراسة لمستويات عالية.