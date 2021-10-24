شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الكهرباء ومحافظ المهرة يتفقدان تجهيزات مبنى محطة الكهرباء الجديد بالغيضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، ومحافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، سير العمل في تجهيزات مبنى محطة الكهرباء الجديد بمدينة الغيضة، بمساحة تقدر ب 2400 مترا طولياً.



وأوضح الوزير كلشات، بان الوزارة تعتزم إنشاء محطة جديدة لمحافظة المهرة بقدرة توليدية 40 ميجا وات، لافتا الى ان الوزارة ستقوم بعمل دراسة لخطوط النقل 33 ومحطات التحويل بحيث تكون رؤية مستقبلية تواكب التوسع والتطور العمراني والسكاني.

فيما أكد محافظ المهرة، حرص السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات لإنجاز المشاريع المتعلقة بقطاع الكهرباء.