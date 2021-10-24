شريف يتفقد مشروع تأهيل وترميم مبنى وزارة النقل بمديرية التواهي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد نائب وزير النقل ناصر شريف ومعه وكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعيملاني، اليوم، سير العمل بمشروع تأهيل وترميم مبنى ديوان وزارة النقل، الكائن بمديرية التواهي بعدن.



واستمعا، من المشرف على المشروع المهندس صالح جابر الخلاقي، الى شرح حول الأعمال المنفذة والتجهيزات الجارية في المبنى.

وشدد نائب وزير النقل، بسرعة انجاز الأعمال المتبقية بحسب المواصفات المحددة والفترة المتفق عليها.. مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل وتوفير مايلزم من الامكانيات والاعتمادات للانتهاء من المشروع ومباشرة العمل بالمقر الجديد بأسرع وقت.