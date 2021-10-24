شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع وجرح العشرات من مليشيا الحوثي جنوب مارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

سقط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإيراني، اليوم الأحد، بنيران أبطال الجيش والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المعارك ما تزال مستمرة حتى الآن، بإسناد من طيران التحالف، وسط ارتباك وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأضاف "ان طيران التحالف دمّر صباح اليوم 4 أطقم تحمل تعزيزات في طريقها إلى مليشيا الحوثي ومصرع جميع من كانوا على متنها".