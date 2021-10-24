شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي ينشر صوراً لأربعة زوارق حوثية مدمرة شمالي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نشرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، صوراً استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي تم تدميرها، أمس السبت، بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانة شمال مدينة الحديدة.



وأوضح التحالف أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأضاف التحالف، أن جهوده العسكرية أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، حيث تم اكتشاف وتدمير ما مجموعه (91) زورقاً مفخخاً ومسيّراً عن بعد، شكلت تهديداً مباشراً على الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.