اجتماع في المهرة يناقش وضع المشاريع التنموية وأسباب التعثر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة محافظ المهرة محمد ياسر، اليوم، سير العمل في عدد من المشاريع وأسباب تعثر بعضها وسبل معالجة ذلك.



واكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بتنفيذ المشاريع ذات الجدوى والتي تمس حياة المواطنين بدرجة أولى وإنجازها على وجه السرعة حسب المواصفات والمعايير الفنية والقانونية، والنظر في المشاريع المتعثرة والرفع بالمعالجات والمقترحات المناسبة.

ووجه باعتماد تمويل 4 آبار ارتوازية في وادي مديرية قشن، لتسهيل عملية الحصول على مياه الشرب للمواطنين.

الى ذلك ناقش المحافظ مع وكيل وزارة الاتصالات المهندس رغيد الكثيري، القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات في المحافظة.

واوضح وكيل الوزارة انه سيتم تزويد المحافظة بمحطات تقوية لتوسعة التغطية وبما يتناسب مع الاحتياج للتوسع السكاني والعمراني.