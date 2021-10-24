شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا والديدان المعوية في لحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلقت بمديرية تُبن بمحافظة لحج، اليوم، الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا والديدان المعوية، ينفذها البرنامج الوطني لمكافحة البلهارسيا والطفيليات بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



وتستهدف الحملة على مدى أربعة أيام 223 ألف شخص من عمر 6 سنوات وما فوق باستثناء النساء الحوامل موزعين على 9 مديريات هي المضاربة والمقاطرة والملاح والمسيمير والقبيطة وحالمين وردفان وتُبن وطور الباحة، بمشاركة ٢٨٠ فرقة صحية بإشراف ٧١ مشرفا وبمؤازرة ٥٦٠ صارف أدوية.