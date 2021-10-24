انعقاد ورشة عمل بعدن حول اولويات برامج الصحة الانجابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم بعدن ورشة عمل حول تحديد الأولويات لبرامج الصحة الانجابية في اليمن.



الورشة التي شارك فيها 20 مختصا من عدد من المنظمات الدولية والمحلية من شركاء الصحة الانجابية تعرفوا على وضع الصحة الانجابية في اليمن وحزمة الحد الأدنى لخدمات الصحة الانجابية والخدمات الصحية الشاملة فيها وبناء النظام الصحي واوليات عام ٢٠٢٢م.

في افتتاح الورشة أكدت وكيلة وزارة الصحة الدكتورة إشراق السباعي على أهمية العمل بمخرجات الورشة والسعي لتأهيل القابلات على مستوى المحافظات وبناء قدرات الكادر الصحي العامل في مجال الصحة الانجابية وأحداث تنمية مستدامة تخدم القطاع الصحي.