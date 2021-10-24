استهداف تجمعات وتحركات حوثية في صرواح بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

استهدفت القوات الحكومية والقبائل في محافظة مأرب، الأحد 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، مواقع الحوثيين في جبهة صرواح.



وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، بأن القوات الحكومية والقبائل استهدفت تجمعات وتحركات مليشيا الحوثي، في مواقع متفرقة بجبهة صرواح، وكبّدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وتخوض القوات الحكومية والقبائل معارك متواصلة لدحر المليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب، وينتج عن المعارك عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

يأتي هذا بعد يوم واحد من استهداف القوات الحكومية والقبائل، تحركات وتجمعات للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب