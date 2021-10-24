إضراب شامل في أسواق المحويت بسبب الإتاوات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

3:49 م ‎(قبل 0 دقيقة)‎

Mohamed، أنا

تنديداً بما وصفوها بـ"اللصوصية الحوثية"، أغلق تجار محافظة المحويت (شمال غربي اليمن)، السبت 23 أكتوبر/ تشرين الأول، محلاتهم التجارية بشكل كامل، تمهيداً لإضراب شامل.

ووفق مصادر محلية، نفذ التجار ومالكو محلات الجملة والتجزئة في مركز المحافظة، إضراباً شاملاً، رداً على تهديدات المشرف الحوثي المدعو عزيز الهطفي بإزالة بعض المحلات التجارية.

المصادر أفادت أن المشرف الحوثي وجه عناصر مسلحة تابعة له، مساء الجمعة، بالنزول الميداني صباح السبت وإزالة جميع الهناجر والبسطات تحت تهديد مالكيها بقوة السلاح.

وأوضحت أن المشرف الحوثي أصدر تلك التوجيهات عقب رفض أصحاب الهناجر والبسطات دفع مبالغ مالية للاحتفال بالمولد النبوي، مما دفع التجار إلى تنفيذ إضراب شامل تمثّل بإغلاق جميع المحلات في مركز المحافظة.

وكانت قد فرضت مليشيا الحوثي إتاوات تصل إلى 100 ألف ريال على كل محل تجاري في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.