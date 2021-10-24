شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اصابة طفلين بانفجار مقذوف حوثي في مارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أصيب طفلان من أسرة واحدة، الأحد، بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب الحوثية، جنوب محافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن).



وذكر المرصد اليمني للألغام، في "تويتر"، أن "الطفلين ناجي محمد الزبيدي 12 عامًا، ومـانع علي الزبيدي 10 عامًا)، أصيبا، بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب بمنطقة "آل الزبيدي" في مديرية العبدية، جنوبي محافظة مأرب.

وعمدت مليشيا الحوثي على زرع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي يسيطرون عليها. وأدت هذه الألغام إلى مقتل أكثر من 12 ألف مدني بينهم نساء وأطفال بحسب احصائية للأمم المتحدة.