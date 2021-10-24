الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

اصابة طفلين بانفجار مقذوف حوثي في مارب

0 نشر
اليمن العربي ـ مأرب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اصابة طفلين بانفجار مقذوف حوثي في مارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أصيب طفلان من أسرة واحدة، الأحد، بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب الحوثية، جنوب محافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن).

 

وذكر المرصد اليمني للألغام، في "تويتر"، أن "الطفلين ناجي محمد الزبيدي 12 عامًا، ومـانع علي الزبيدي 10 عامًا)، أصيبا،  بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب بمنطقة "آل الزبيدي" في مديرية العبدية، جنوبي محافظة مأرب.

 

وعمدت مليشيا الحوثي على زرع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي يسيطرون عليها. وأدت هذه الألغام إلى مقتل أكثر من 12 ألف مدني بينهم نساء وأطفال بحسب احصائية للأمم المتحدة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا