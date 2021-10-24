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إصابة ثلاثة أشقاء برصاص مسلح حوثي بمديرية جبلة في إب

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اليمن العربي ـ إب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ إب

أصيب ثلاثة اشخاص، برصاص مسلح تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية جبلة بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

 

وذكرت مصادر محلية ان مسلحا حوثيا يدعى "رياض ضاوي" اقدم على اطلاق الرصاص الحي من سلاحه الناري على ثلاثة اشقاء في منطقة سائلة جبلة التابعة لقرية الحيثجة بعزلة المعشار.

 

ولفتت المصادر ان الثلاثة الاشقاء هم أبناء المواطن علي محمد العواضي اصيبوا بجروح اثنان منهم حالتهما حرجه نقلوا على اثرها الى غرفة العناية المركزة بمستشفى المنار لتلقي العلاج.

 

وأشارت المصادر الى ان الحادثة وقعت بعد مشادات كلامية بين المجني عليهم والجاني الذي لاذا بالفرار الى جهة غير معلومة بعد اطلاقه الرصاص الحي عليهم

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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