شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول دفعة جديدة من اللاجئين اليمنيين إلى الصومال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

وصلت دفعة جديدة من اللاجئين اليمنيين إلى إحدى مدن ولاية بوت لاند في الصومال.



وقال التلفزيون الوطني الصومالي في تغريدة عبر موقع "تويتر": إن "لاجئين فروا من القتال في اليمن، ومعظمهم من النساء والأطفال وصلوا يوم الخميس إلى مدينة بوساسو في الصومال بولاية بونت لاند حيث استقبلتهم السلطات هناك".

وكانت دفعات سابقة قد وصلت إلى الصومال قادمة من اليمن التي تشهد ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة